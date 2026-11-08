Avó desconfia de netos e aciona polícia para recolher bicicletas de procedência duvidosa em Vilhena

A Polícia Militar recolheu duas bicicletas de procedência duvidosa na Avenida 1515, localizada no bairro Cristo Rei, em Vilhena, após ser acionada por uma moradora da região.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a solicitante informou que seus dois netos chegaram à residência conduzindo os veículos — uma bicicleta da marca Lotus, de cor preta, e uma bicicleta elétrica, de cor vermelha.

Ao notar a chegada dos garotos com os itens, a mulher desconfiou imediatamente da origem dos bens, destacando que os jovens não possuem bicicletas com essas características.

Diante do conhecimento do histórico de envolvimento dos menores em infrações na região, a avó optou por acionar a equipe policial para relatar o ocorrido e entregar os veículos, colaborando com o trabalho das autoridades.

Ambas as bicicletas foram apreendidas e encaminhadas à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde permanecem à disposição para localização dos legítimos proprietários e adoção das providências cabíveis pela Polícia Civil.