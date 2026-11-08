Homem agride companheira com cabo de metal, tenta fugir, mas é imobilizado e preso em Vilhena

Um homem foi preso em Vilhena após agredir violentamente sua companheira e tentar fugir da polícia no bairro Jardim das Oliveiras.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica.

Enquanto a guarnição se deslocava até o endereço informado, o suspeito empreendeu fuga a pé pelas vias adjacentes.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar que passava pela região avistou o homem e realizou o acompanhamento, conseguindo contê-lo e imobilizá-lo após intensa resistência física e ameaças proferidas contra os militares.

Na residência do casal, a vítima relatou que o companheiro, motivado por discussões particulares, a prensou contra a parede e desferiu múltiplos socos, provocando-lhe escoriações pelo corpo e um corte no couro cabeludo.

Em seguida, o agressor apoderou-se de um objeto metálico cilíndrico e a golpeou, causando uma suspeita de fratura em seu antebraço esquerdo. A haste de metal utilizada no crime foi localizada pela Polícia Militar na área externa da casa.

Diante dos ferimentos, ambas as partes foram levadas ao Hospital Regional de Vilhena. No local, o homem recusou atendimento médico, enquanto a vítima permaneceu sob cuidados hospitalares devido à gravidade das lesões.

Segundo o relato da vítima, episódios de agressão ocorrem com frequência no convívio familiar, acrescentando que o companheiro é usuário de substâncias entorpecentes.

Diante do abalo físico e psicológico, a mulher solicitou medidas protetivas de urgência. O agressor recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para a lavratura do flagrante pela Polícia Civil.