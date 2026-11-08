Homem é detido por funcionários de supermercado ao tentar furtar carne em Vilhena

Um homem foi preso em flagrante na Avenida Celso Mazutti, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena, após ser contido por funcionários de um supermercado ao tentar furtar um corte nobre de carne bovina.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de furto em andamento.

Ao chegar ao estabelecimento, os policiais encontraram o suspeito retido pela equipe de segurança do local, em posse de uma peça de contrafilé pertencente ao mercado.

Segundo relatos dos funcionários, o indivíduo já estava sob monitoramento constante da equipe após o circuito interno de câmeras registrá-lo cometendo outro furto nas dependências do comércio na quinta-feira anterior.

Durante a abordagem policial, o homem alegou sofrer de cleptomania e afirmou possuir diversos registros anteriores pelo mesmo crime. Ele declarou ainda não possuir residência fixa, informando que costuma viajar entre diferentes cidades utilizando passe livre.

Diante do flagrante e dos antecedentes apontados, o suspeito recebeu voz de prisão, foi algemado e conduzido na viatura policial até a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para a lavratura do boletim de ocorrência e apresentação à Polícia Civil.