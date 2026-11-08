Mulher danifica portão de motel com carro de luxo e mobiliza Polícia Militar em Vilhena

A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de danos materiais e perturbação da ordem em um estabelecimento de hospedagem voltado ao público adulto, localizado às margens da Avenida Jô Sato, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a guarnição deslocou-se até o local após denúncias de que o portão de acesso de um dos apartamentos havia sido danificado e uma mulher pedia por socorro no interior do imóvel.

Ao chegarem, os policiais constataram que a condutora de um veículo de luxo havia colidido em marcha ré contra a estrutura do portão, avariando o sistema elétrico e ficando trancada na garagem.

Segundo os relatos colhidos no local, a mulher alegou ter consumido bebidas alcoólicas e substâncias entorpecentes antes da colisão. Durante os trabalhos de desobstrução realizados pelos funcionários do estabelecimento com o apoio da polícia, a suspeita demonstrou comportamento confuso e desorientado, dificultando a atuação das equipes.

Após os reparos de emergência no trilho para a abertura do portão, os policiais realizaram a incursão no apartamento e constataram que a mulher estava sozinha. Ela tentou fugir em direção à recepção, apoderou-se de duas chaves de fenda e resistiu ativamente às ordens policiais. Diante da exaltação e da recusa em colaborar, a mulher foi contida, imobilizada e algemada.

No interior do apartamento, os policiais apreenderam comprimidos de medicação controlada, dois aparelhos celulares totalmente danificados e um cartão bancário contendo resquícios de um pó branco semelhante à cocaína.

O veículo envolvido no acidente foi liberado para a mãe da suspeita, enquanto a mulher foi conduzida e apresentada à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para as providências de polícia judiciária.