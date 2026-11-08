PM é acionada em unidade de saúde após suspeita de abuso contra criança de 4 anos em Vilhena

A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vilhena, onde uma mãe manifestou suspeita de possível abuso sexual contra sua filha, de 4 anos de idade.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a genitora levou a criança à unidade médica após a menor apresentar quadro de febre e diarreia, além de alterações na região anal.

Durante o atendimento, a profissional responsável realizou o exame clínico inicial e identificou pequenas marcas na região das pernas e coxas, com aparência de possíveis impactos contra superfícies.

No entanto, a profissional de saúde esclareceu que não havia condições técnicas imediatas no local para confirmar ou descartar o crime, orientando a mãe a registrar a ocorrência policial para o devido encaminhamento ao exame de corpo de delito.

Em relato às autoridades, a mãe informou que a filha havia retornado recentemente da residência do pai.

A suspeita surgiu após a criança mencionar desconfortos associados a atitudes do genitor durante o banho, o que gerou preocupação diante dos sintomas de saúde apresentados. A genitora ressaltou ainda que não possui conflitos judiciais ou disputa de guarda com o pai da menor.

Na unidade de saúde, foi constatada a ausência de plantão do serviço social no momento do atendimento para acompanhar as partes.

Diante dos fatos, o registro policial foi formalizado para que a Polícia Civil adote as medidas de investigação cabíveis e encaminhe a criança aos exames periciais necessários.