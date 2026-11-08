Projeto “Vilhena, Minha Cidade Tem História” terá edição especial com inclusão e educação ambiental

Em comemoração aos 49 anos de emancipação político-administrativa de Vilhena, o projeto “Vilhena, Minha Cidade Tem História” terá uma edição especial, com atividades voltadas à inclusão, à educação ambiental e à participação das famílias.

Com o lema “Pequenas atitudes, grandes transformações!”, a iniciativa será desenvolvida pela professora Josy Mary da Rocha Golfetto, na Escola Municipal Abílio Juliano Nicolielo Neto, e terá como público os alunos da Educação Infantil atendidos pelo Atendimento Educacional Especializado (AEE).

Realizado há vários anos, o projeto tem como objetivo aproximar as crianças da história, da cultura, da memória e da identidade do município.

Nesta nova edição, a proposta será adaptada para atender individualmente os estudantes, respeitando as características, os ritmos e as potencialidades de cada criança.

As atividades contarão com recursos pedagógicos adaptados e materiais acessíveis. A programação também prevê a participação das famílias, por meio de desafios e propostas que poderão ser realizados em conjunto, buscando fortalecer o envolvimento familiar no processo de aprendizagem.

Uma das novidades será a ação “Tampinha do Amor”, realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A escola funcionará como ponto de coleta de tampinhas plásticas, que serão posteriormente encaminhadas à Secretaria para contribuir com a campanha ambiental divulgada pelo município.

A professora Josy Mary convida pais, familiares, amigos, vizinhos e moradores em geral a participarem da iniciativa. As tampinhas devem ser entregues na Escola Municipal Abílio Juliano Nicolielo Neto, limpas e secas.

Ao Extra de Rondônia, a professora afirmou que a proposta busca associar a valorização da história de Vilhena a práticas de inclusão, solidariedade e preservação ambiental. A iniciativa também pretende mostrar às crianças que pequenas atitudes podem contribuir para mudanças positivas na comunidade e que todos podem participar, respeitando suas possibilidades.

Para a idealizadora, celebrar o aniversário do município também representa uma oportunidade de incentivar o sentimento de pertencimento e o cuidado com o lugar onde as crianças vivem.