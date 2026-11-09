Homem é preso por tráfico de drogas após demonstrar nervosismo ao ver viatura da PM em Vilhena

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar no bairro Jardim Primavera, em Vilhena, sob a acusação de tráfico de drogas, após ser abordado por demonstrar atitude suspeita durante o patrulhamento de rotina.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a guarnição da Rádio Patrulha realizava rondas pela Rua 1706 quando avistou o indivíduo saindo de uma residência a bordo de uma motocicleta.

Ao notar a aproximação da viatura, o condutor passou a olhar repetidamente para trás, demonstrando aparente receio de ser fiscalizado.

Diante da suspeita, os policiais efetuaram a abordagem. Durante a revista pessoal, foram encontradas uma porção de maconha e uma porção de cocaína.

Questionado sobre a procedência e destinação do material, o homem admitiu que estava a caminho de uma festa onde pretendia comercializar os entorpecentes.

Indagado sobre a existência de mais drogas guardadas no imóvel, o suspeito confirmou que mantinha outros volumes armazenados na residência, além de uma balança de precisão.

Com a permissão voluntária do abordado, a equipe adentrou o imóvel e localizou um pedaço maior de maconha pesando cerca de 130 gramas, além de outra porção menor de aproximadamente 10 gramas.

No local, os militares apreenderam também o equipamento de precisão, diversos sacos plásticos do tipo zip lock utilizados para o fracionamento da droga, cinco aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro.

Diante dos fatos, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com o material apreendido, para a lavratura do auto de prisão em flagrante pela Polícia Civil.

A motocicleta utilizada pelo suspeito, por estar com a documentação regular, permaneceu sob custódia no imóvel.