Associação dos Deficientes Físicos de Vilhena promove inclusão e realiza bazar solidário para arrecadar recursos

A Associação dos Deficientes Físicos de Vilhena–Mário Gardini vem desenvolvendo ações voltadas à inclusão, à conscientização e ao apoio às pessoas com deficiência no município.

Em funcionamento há mais de um ano, a entidade está instalada atualmente na sede do CAASPD e conta com 400 pessoas inscritas, entre elas 200 usuários de cadeira de rodas. O cadastro também inclui pessoas acamadas.

Uma das iniciativas da associação é a realização de palestras sobre linguagem capacitista, com orientações sobre expressões e atitudes que podem reforçar o preconceito contra pessoas com deficiência. A proposta é ampliar o conhecimento sobre inclusão, acessibilidade e respeito, levando o debate a empresas e à sociedade em geral.

A entidade também recebe doações de cadeiras de rodas, andadores e muletas. Apesar das contribuições, a demanda continua elevada, e a participação da comunidade é importante para ajudar a atender às necessidades dos associados.

Como parte das ações para arrecadar recursos, a associação realizará um bazar solidário no dia 12 de novembro de 2026, em frente à Escola Almirante Tamandaré, no bairro Cristo Rei, em Vilhena. O valor arrecadado será destinado à entidade e ao desenvolvimento de suas atividades.

A população pode colaborar de diferentes maneiras, seja por meio da doação de produtos para o bazar, da compra dos itens disponibilizados ou da divulgação da iniciativa. Empresas e instituições também podem contribuir abrindo espaço para palestras e atividades de conscientização sobre os direitos e a inclusão das pessoas com deficiência.

A associação conta com uma nova diretoria, presidida por Francileia Teixeira S. Costa, tendo Johnny Alves de Andrade como vice-presidente. A equipe convida os moradores a conhecerem o trabalho desenvolvido e a participarem das ações da entidade.

A iniciativa busca ampliar a rede de apoio às pessoas com deficiência e fortalecer as discussões sobre acessibilidade, respeito e oportunidades, envolvendo a comunidade na construção de uma sociedade mais inclusiva.