Briga motivada por bebida alcoólica termina com três feridos e homem preso com espingarda em Cabixi

Uma briga entre conhecidos após o consumo de bebidas alcoólicas mobilizou a Polícia Militar no município de Cabixi, culminando na prisão de um homem e na apreensão de uma arma de fogo e munições.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a guarnição policial foi acionada por um morador relatando que uma confusão na residência de sua filha havia deixado pessoas feridas.

Ao chegarem ao local, os militares constataram a necessidade de atendimento médico e solicitaram o apoio de uma equipe de ambulância para prestar socorro aos envolvidos.

Segundo os relatos colhidos no local, o morador da casa recebia a visita de um amigo e, após o consumo de álcool, ambos iniciaram uma discussão que evoluiu para agressões físicas.

Em uma das versões apresentadas, o visitante teria utilizado um garfo para agredir o morador, causando-lhe um corte na mão. Na tentativa de revidar a agressão, o homem apoderou-se de uma espingarda.

Durante a confusão, a esposa do morador tentou intervir para acalmar os ânimos, mas acabou caindo sobre uma bicicleta e sofrendo uma lesão no supercílio.

Por outro lado, o visitante apresentou versão divergente, afirmando ter sido agredido com diversos socos no rosto sem motivo justificado, sofrendo também um corte na mão. Apesar dos ferimentos, ele declarou que não tinha interesse em representar criminalmente contra o morador.

Durante a vistoria na residência, a guarnição apreendeu uma espingarda calibre 36, além de 19 munições intactas, 16 cartuchos deflagrados, estojos para armazenamento de pólvora e chumbo, e um recipiente contendo 21 espoletas.

Diante dos fatos e do armamento localizado, o homem recebeu voz de prisão pelos crimes de lesão corporal e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Ele foi conduzido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Colorado do Oeste para as providências legais cabíveis.