Denúncia de tiros mobilizam PM nas imediações da Praça do Geraldão em Vilhena; polícia não encontrou vestígios, vítimas ou suspeitos durante diligências

Uma denúncia sobre supostos disparos de arma de fogo mobilizou equipes da Polícia Militar nas imediações da Praça do Geraldão, localizada na Avenida Paraná, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a guarnição foi acionada com a informação preliminar de que dois indivíduos em uma motocicleta vermelha modelo Yamaha Fazer teriam efetuado tiros na região e fugido em seguida.

Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais realizaram diligências minuciosas, mas não encontraram marcas de disparos, cápsulas deflagradas ou eventuais vítimas feridas.

Em conversas com populares presentes nas proximidades, os relatos sobre a dinâmica apresentaram divergências: enquanto algumas testemunhas apontavam que os estampidos vieram do cruzamento da Rua 811 com a Rua 830, outras afirmavam que o fato ocorreu dentro da própria praça.

Apesar de os moradores confirmarem ter ouvido os disparos, ninguém soube precisar detalhes sobre as características físicas dos suspeitos, a placa ou a cor exata da motocicleta utilizada na fuga.

Os militares também verificaram a existência de câmeras de segurança em estabelecimentos comerciais locais, mas a checagem não pôde ser concluída de imediato devido ao fato de os comércios estarem fechados, já que a ocorrência se deu em um domingo.

Diante da ausência de vestígios materiais, vítimas ou testemunhas oculares que pudessem esclarecer o episódio, não foi possível determinar a motivação dos tiros ou se houve intenção de atingir terceiros.

A ocorrência foi registrada para os devidos fins de monitoramento da segurança pública na área.