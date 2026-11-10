Discussão termina em esfaqueamento e prisão de suspeito em distrito de Chupinguaia

Um homem foi preso pela Polícia Militar após esfaquear um morador no distrito do Guaporé, pertencente ao município de Chupinguaia.

A vítima deu entrada na Unidade Básica de Saúde Salete Cordeiro apresentando uma perfuração por arma branca na região do ombro esquerdo.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a guarnição policial foi acionada para comparecer à unidade de saúde e manteve contato com a vítima no momento em que ele era transferido para o Hospital de Chupinguaia, devido à gravidade da lesão.

Em breve relato, a vítima informou ter sido atingida após uma discussão por motivo fútil, fornecendo apenas o apelido do agressor. Uma camiseta ensanguentada pertencente ao ferido foi recolhida no local.

Enquanto os militares realizavam patrulhamento nas imediações para localizar o autor, o próprio suspeito retornou à Unidade Básica de Saúde à procura da vítima, ocasião em que foi abordado e contido pela equipe policial.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o homem apresentava comportamento bastante alterado.

Relatos de familiares e de testemunhas locais apontaram que o suspeito possui histórico de episódios agressivos anteriores no distrito.

Diante do risco de novas agressões e para resguardar a integridade dos presentes, o homem foi algemado.

A guarnição solicitou apoio de uma viatura adaptada com compartimento de custódia proveniente de Chupinguaia para realizar o transporte do suspeito, que foi conduzido e apresentado na Polícia Civil de Vilhena para o registro do flagrante.