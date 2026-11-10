Ferroviária conquista título da 1ª Copa Embratel do Vovô de futebol society em Vilhena

A equipe da Ferroviária conquistou o título da 1ª Copa Embratel do Vovô de futebol society, competição destinada a atletas com mais de 60 anos, realizada ao longo de 50 dias no Clube Embratel, em Vilhena.

As partidas decisivas ocorreram neste fim de semana, com a presença de um grande público.

Na disputa pelo terceiro lugar, a Metal Embratel empatou em 3 a 3 com a Clucasol e venceu nos pênaltis por 6 a 5. Já na final, a Ferroviária derrotou o Parabrisa Vilhena por 4 a 2 e garantiu o troféu de campeã da primeira edição do torneio.

A classificação final ficou assim: Ferroviária em primeiro lugar, Parabrisa Vilhena em segundo, Metal Embratel em terceiro e Clucasol na quarta colocação.

A competição foi idealizada a partir de uma iniciativa de desportistas ligados ao Clube Embratel, entre eles Jorge e Alizão, com o objetivo de reunir jogadores com mais de 60 anos e oferecer a eles um espaço de integração e prática esportiva. As partidas foram realizadas no período noturno, aos fins de semana.

Em declaração sobre a realização do campeonato, José Natal Pimenta Jacob, conhecido como Natalzinho, destacou a importância da iniciativa e agradeceu aos parceiros que contribuíram para que o torneio acontecesse. Ele também ressaltou o trabalho do professor Vidal, responsável pela coordenação em campo.

A Copa contou com apoio da Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (Semes), do Clube Embratel, da deputada estadual Rosangela Donadon e do desportista Natalzinho Jacob.

As equipes finalistas receberam troféus, medalhas e costelão como premiação.

Natalzinho também adiantou que, no fim do ano, o Clube Embratel, no Park Embratel, em Vilhena, promoverá um grande evento para marcar o encerramento da temporada. A programação terá como atração uma partida festiva entre solteiros e casados, que será o último evento do clube em 2026.