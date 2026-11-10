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terça-feira, 10 de novembro de 2026.

Ferroviária conquista título da 1ª Copa Embratel do Vovô de futebol society em Vilhena

Competição reuniu atletas com mais de 60 anos durante 50 dias no Clube Embratel; Parabrisa Vilhena ficou com o vice-campeonato
Foto: Reprodução internet

A equipe da Ferroviária conquistou o título da 1ª Copa Embratel do Vovô de futebol society, competição destinada a atletas com mais de 60 anos, realizada ao longo de 50 dias no Clube Embratel, em Vilhena.

As partidas decisivas ocorreram neste fim de semana, com a presença de um grande público.

Na disputa pelo terceiro lugar, a Metal Embratel empatou em 3 a 3 com a Clucasol e venceu nos pênaltis por 6 a 5. Já na final, a Ferroviária derrotou o Parabrisa Vilhena por 4 a 2 e garantiu o troféu de campeã da primeira edição do torneio.

A classificação final ficou assim: Ferroviária em primeiro lugar, Parabrisa Vilhena em segundo, Metal Embratel em terceiro e Clucasol na quarta colocação.

A competição foi idealizada a partir de uma iniciativa de desportistas ligados ao Clube Embratel, entre eles Jorge e Alizão, com o objetivo de reunir jogadores com mais de 60 anos e oferecer a eles um espaço de integração e prática esportiva. As partidas foram realizadas no período noturno, aos fins de semana.

Em declaração sobre a realização do campeonato, José Natal Pimenta Jacob, conhecido como Natalzinho, destacou a importância da iniciativa e agradeceu aos parceiros que contribuíram para que o torneio acontecesse. Ele também ressaltou o trabalho do professor Vidal, responsável pela coordenação em campo.

A Copa contou com apoio da Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (Semes), do Clube Embratel, da deputada estadual Rosangela Donadon e do desportista Natalzinho Jacob.

As equipes finalistas receberam troféus, medalhas e costelão como premiação.

Natalzinho também adiantou que, no fim do ano, o Clube Embratel, no Park Embratel, em Vilhena, promoverá um grande evento para marcar o encerramento da temporada. A programação terá como atração uma partida festiva entre solteiros e casados, que será o último evento do clube em 2026.

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