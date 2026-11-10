ONG Kanindé cobra posicionamento de Marcos Rogério sobre declarações de Lúcio Mosquini a respeito da política ambiental de RO

A Organização Não Governamental (ONG) Kanindé, Associação de Defesa Etnoambiental com sede em Porto Velho, divulgou uma carta aberta na qual cobra um posicionamento oficial do governador eleito de Rondônia, Marcos Rogério (PL), sobre declarações atribuídas ao deputado federal Lúcio Mosquini (PL) a respeito da estrutura dos órgãos ambientais do Estado.

O documento, datado de 7 de novembro de 2026, questiona se as propostas mencionadas pelo parlamentar, que coordena a equipe de transição do próximo governo, representam a política ambiental que será adotada pela futura administração.

De acordo com a carta, em entrevista a um podcast, repercutida pelo portal Rondonotícias, Mosquini afirmou que o agronegócio seria “perseguido” em Rondônia por questões de “militância ambiental”.

Ainda segundo a manifestação da entidade, o deputado declarou que “a Sedam vai ser um órgão do agro” e mencionou a intenção inicial de acabar com o Batalhão de Polícia Ambiental da Polícia Militar de Rondônia.

A Kanindé afirma que Marcos Rogério ainda não teria confirmado nem esclarecido publicamente as declarações. Por isso, cobra que o governador eleito informe se as propostas mencionadas pelo coordenador da transição correspondem aos planos de seu governo.

Na manifestação, a associação relembra sua trajetória de atuação em defesa do meio ambiente. Criada em 1992, a entidade afirma que participou da mobilização que contribuiu para a criação do Batalhão de Polícia Ambiental durante o período do Planafloro, na década de 1990. Segundo a Kanindé, a unidade surgiu em um contexto de pressão da sociedade organizada diante do avanço do desmatamento e da grilagem de terras.

A ONG considera que a manutenção do Batalhão e o fortalecimento da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) são fundamentais para a fiscalização e a proteção do patrimônio ambiental de Rondônia. No documento, também questiona a possibilidade de transformar a secretaria em um órgão voltado aos interesses do agronegócio, defendendo que o licenciamento e a fiscalização ambiental atendam ao conjunto da sociedade.

CONHEÇA A ONG KANINDÉ

Fundada em 15 de novembro de 1992, em Porto Velho, a Associação de Defesa Etnoambiental Kanindé é uma organização sem fins lucrativos, qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). Sua atuação é voltada à defesa dos direitos humanos, dos povos indígenas e do meio ambiente, com trabalhos desenvolvidos em Rondônia e em outras regiões da Amazônia. Leia, abaixo, a Carta na íntegra: