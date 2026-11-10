VÍDEO: Posto de Saúde do bairro Cristo Rei fica completamente alagado durante forte temporal em Vilhena

Um forte temporal que atingiu a cidade de Vilhena na tarde desta segunda-feira, 9 de novembro, causou diversos pontos de alagamento em residências e estabelecimentos comerciais.

No entanto, a situação que mais chamou a atenção da população foi o alagamento das dependências do Posto de Saúde do bairro Cristo Rei, unidade que teve sua reforma concluída há pouco tempo após um longo período de espera da comunidade.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , as águas da chuva invadiram o interior do prédio recente reformado, cobrindo corredores e salas de atendimento.

Moradores da região gravaram vídeos registrando o alagamento e criticaram a falta de planejamento nas obras de infraestrutura, apontando que o imóvel fica situado em um ponto baixo e necessitava de drenagem e contenção adequadas para evitar transtornos em dias de chuva intensa.

A inundação gerou preocupações na vizinhança quanto à preservação de equipamentos médicos, medicamentos e prontuários armazenados na unidade, além dos potenciais prejuízos aos atendimentos de saúde agendados para os moradores do bairro.

A comunidade cobra agora um posicionamento e medidas corretivas urgentes por parte do poder público municipal para sanar o problema de escoamento e impedir novos episódios.

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