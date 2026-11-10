VÍDEOS: casa fica alagada durante chuva no bairro 5º BEC e morador aponta falhas em serviço executado pela prefeitura em Vilhena

As fortes chuvas que atingiram o município de Vilhena na tarde desta segunda-feira, 9 de novembro, deixaram rastros de prejuízos e transtornos para moradores de diferentes regiões da cidade.

No bairro 5º BEC, a situação gerou revolta após residências ficarem completamente alagadas.

Vagner de Souza Nava, morador da Rua Dr. Paulo Roberto Gasparian, procurou a redação do Extra de Rondônia , para denunciar a qualidade de um serviço de patrolamento realizado recentemente pela Secretaria Municipal de Obras.

Segundo o relato do morador, que reside na via há cerca de 20 anos e afirma nunca ter passado por situação semelhante, o problema teve início no dia 26 de outubro, quando a prefeitura executou o serviço de recuperação da rua para eliminar buracos.

Na ocasião, o operador da máquina deixou um dos lados da via mais alto e o outro rebaixado, fazendo com que a enxurrada se concentrasse diretamente contra as residências.

O morador destacou que chegou a alertar o operador no dia em que o serviço era executado sobre o risco iminente de inundações, mas os avisos teriam sido ignorados.

Imagens em vídeo gravadas pelos próprios vizinhos no dia do patrolamento e após o temporal desta segunda-feira ilustram a situação crítica, que afetou não apenas o seu imóvel, mas também outras residências da região, inclusive nas proximidades da Avenida Tiradentes.

Indignado com a falta de planejamento técnico, Vagner apela ao poder público municipal para que intervenha e corrija o nível da via o mais rápido possível, ressaltando que o período chuvoso está apenas começando e ainda há tempo hábil para sanar o problema antes de novos temporais.

O Extra de Rondônia tentou contato com o secretário municipal de Obras, Laércio Torres, para obter esclarecimentos sobre o caso, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O site permanece à disposição para divulgar eventuais manifestações sobre o ocorrido.

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