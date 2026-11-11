Após quase três anos de recuperação de AVC, empresário Erivelton Giordani agradece atendimento recebido no Hospital Regional de Vilhena

O empresário Erivelton Luiz Giordani, conhecido em Vilhena, passou por uma situação delicada de saúde nos últimos anos.

Filho de Ronei Giordani, ex-vice-prefeito do município, e de Ivone Müller, ex-secretária municipal de Educação, ele sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em dezembro de 2023, quando tinha 47 anos.

Na ocasião, o empresário passou mal em casa, em Vilhena, e foi levado inicialmente a um hospital particular da cidade. Apesar de ter chegado consciente, apresentava paralisia do lado esquerdo do corpo. Diante da gravidade do quadro, foi transferido para Cacoal, onde ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital dos Acidentados.

Durante a internação, Erivelton passou por uma cirurgia para conter um sangramento no cérebro e precisou ser intubado. Um boletim médico divulgado na época informou que a hemorragia cerebral estava controlada e que os médicos haviam iniciado o processo de retirada do coma. O quadro era considerado grave, mas estável.

Desde então, a vida do empresário passou por mudanças profundas. Atualmente, ele utiliza cadeira de rodas e continua realizando tratamentos e sessões de fisioterapia. Segundo relatou em entrevista ao Extra de Rondônia, perdeu a audição, o olfato e o paladar, não consegue caminhar e também não movimenta um dos braços.

Apesar das limitações, Erivelton afirma que vem apresentando uma evolução significativa com o tratamento e mantém a confiança na recuperação. Ele demonstra determinação diante dos desafios e diz ter certeza de que vai superar essa fase e dar a volta por cima.

Nessa caminhada, o empresário conta com o apoio e os cuidados da esposa que está ao seu lado durante o processo de recuperação. Erivelton também faz questão de agradecer aos poucos amigos verdadeiros que permanecem ao seu lado e o acompanham nessa luta: Fauze, de Vilhena; Caio, de Cuiabá; e Edi, de Porto Alegre.

Recentemente, Erivelton precisou novamente de atendimento médico, desta vez no Hospital Regional de Vilhena, por causa de um problema estomacal, acompanhado de infecção e presença de bactérias. A situação não estava relacionada diretamente ao AVC.

A experiência na unidade deixou o empresário muito satisfeito. Ele elogiou as instalações do hospital, a limpeza dos ambientes e o profissionalismo de toda a equipe, desde médicos e enfermeiros até os trabalhadores dos setores de apoio e da administração. Também destacou a qualidade e a quantidade da alimentação oferecida aos pacientes e afirmou que não faltaram medicamentos durante o período em que precisou de atendimento.

Erivelton fez questão de ressaltar que ficou muito feliz com a assistência recebida e manifestou reconhecimento pelo trabalho dos profissionais. Para ele, a experiência que teve permite fazer uma avaliação positiva da estrutura e dos serviços oferecidos pelo Hospital Regional.

O empresário também fez um agradecimento ao prefeito Flori Cordeiro, a quem atribuiu o acerto na decisão de promover a terceirização da unidade e sua gestão pela Santa Casa. Na avaliação de Erivelton, a mudança representou um salto na qualidade de vida da população de Vilhena, e ele afirma que pôde testemunhar essa evolução durante o atendimento que recebeu.

Ele considera que as críticas feitas ao hospital nem sempre correspondem à realidade vivenciada pelos pacientes e defende que as pessoas conheçam a unidade antes de emitir opiniões. Em sua avaliação, “só reclama do Regional quem não conhece”.

Mesmo enfrentando dificuldades para se comunicar, já que atualmente não consegue ouvir e precisa recorrer à escrita, Erivelton demonstrou atenção e disposição durante a entrevista ao Extra de Rondônia. Ele fez questão de deixar registrada sua gratidão à equipe que o atendeu. “Quero agradecer ao Hospital Regional pelo ótimo atendimento, por toda a atenção que tiveram comigo. Eles são muito bons”, afirmou.

A manifestação representa o reconhecimento de um paciente que, depois de enfrentar um AVC grave e conviver com sequelas que transformaram sua rotina, continua dedicado ao tratamento, confiante na própria recuperação e disposto a compartilhar a experiência positiva que teve no Hospital Regional de Vilhena.