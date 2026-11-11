Briga generalizada motivada por traição termina em tentativa de homicídio, danos a veículo e conduzidos à delegacia em Vilhena

Uma briga generalizada envolvendo várias pessoas mobilizou diversas guarnições da Polícia Militar no bairro Bodanese, em Vilhena.

A confusão teve início devido a um desentendimento familiar e amoroso, resultando em agressões mútuas, danos a patrimônio e ameaças com arma branca.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a Polícia Militar foi acionada para atender a um tumulto na Rua 711. No local, a equipe constatou um conflito físico generalizado envolvendo cinco pessoas.

A dinâmica apurada revelou que a confusão começou quando uma jovem foi buscar crianças no local e descobriu que uma parente estaria mantendo um relacionamento amoroso com seu pai.

Tomada por revolta, a mulher passou a desferir socos contra a rival. Em retaliação e para tentar se defender, a segunda envolvida correu para dentro da residência de sua irmã, pegou uma faca e passou a golpear o veículo do pai da primeira envolvida, onde esta havia se abrigado.

Outras pessoas presentes no local, incluindo amigos e familiares, entraram no conflito, desferindo golpes e empurrões.

Durante o tumulto, a situação escalou para a tentativa de agressão letal: uma das envolvidas quebrou uma garrafa e, utilizando um fragmento de vidro, tentou desferir golpes na região abdominal da outra mulher, conduta com potencial para causar lesões graves ou resultado fatal.

Além disso, o portão de uma residência foi danificado após receber um chute forte durante o quebra-pau.

Devido à alta intensidade da briga, à presença de arma branca e estilhaços de vidro, e à resistência dos envolvidos, que apresentavam sinais de exaltação e afirmaram ter ingerido bebida alcoólica, os policiais precisaram utilizar um espargidor (spray de pimenta) para conter os ânimos e separar os participantes.

Os envolvidos que apresentavam lesões leves e ferimentos (como cortes nos pés e hematomas) receberam atendimento, e todos os envolvidos foram conduzidos e apresentados na Delegacia de Polícia Civil para a formalização da ocorrência, registro de danos e adoção das medidas cabíveis por parte da autoridade policial.

>>>Vídeo foi desfocado: