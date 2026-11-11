CACOAL: diretor de hospital é preso por suspeita de corrupção ao levar R$ 5 mil para secretária em caixa de remédio; prefeito se manifesta

O diretor do Hospital Materno Infantil de Cacoal, Célio Roberto Candil, foi detido pela Polícia Militar acusado de corrupção pela Delegacia Regional.

O fato ocorreu na tarde desta terça-feira, 10, após a Procuradoria Geral do Município acionar as autoridades policiais, depois do relato da secretária municipal de Saúde, Aline Barros Sulzbach.

Ela disse que recebeu uma caixa de remédios do diretor do Hospital Materno Infantil, mas não havia medicamentos na embalagem, mas a quantia de R$ 5 mil. Objetivo seria favorecer uma empresa terceirizada do município.

Através das redes sociais, o prefeito de Cacoal, Tony Pablo, que está em Brasília (DF), tratou a situação como um fato grave, determinando a exoneração do servidor do cargo de direção, revogando sua cedência e seu retorno ao órgão de origem, além do encaminhamento do caso à Polícia e ao Ministério Público.

“Agora, cabe às autoridades competentes investigar os fatos, identificar eventuais envolvidos e, caso sejam comprovados crimes contra a Administração Pública, promover a devida responsabilização perante a Justiça, respeitando sempre o contraditório, a ampla defesa e a presunção de inocência. Nossa posição é clara: não aceitamos corrupção, não acobertamos irregularidades e colaboraremos sempre com as autoridades! Dinheiro público é dinheiro do povo e tem que ser respeitado!”, disse o mandatário municipal. (Assista ao vídeo abaixo).