Criminoso invade estabelecimento comercial pelo telhado, furta dinheiro e doces na Avenida Paraná em Vilhena

A Polícia Militar foi acionada para registrar uma ocorrência de furto qualificado praticado no interior de um estabelecimento comercial localizado na Avenida Paraná, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o proprietário do comércio acionou a guarnição da Rádio Patrulha ao chegar para trabalhar e constatar os danos na estrutura do imóvel.

Segundo o relato prestado aos policiais, um indivíduo ainda não identificado acessou o telhado durante o período noturno, quebrou uma telha e transpassou o forro para conseguir invadir o local.

Já no interior da loja, o criminoso dirigiu-se ao caixa e subtraiu cerca de R$ 150,00 em cédulas de pequeno valor e moedas.

Além do dinheiro, o autor do crime furtou caixas e barras de chocolates, além de diversos doces pertencentes ao estoque do estabelecimento, fugindo em seguida tomando rumo ignorado.

A guarnição recolheu as imagens do circuito interno de monitoramento de segurança para auxiliar na identificação do suspeito e no esclarecimento da dinâmica da ação.

A Perícia Técnica também foi acionada para realizar os trabalhos de praxe no local e coletar eventuais vestígios deixados pelo infrator.