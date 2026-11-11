Duplo homicídio é registrado em Vilhena; vítimas foram amarradas e executadas a tiros

Dois homens foram mortos a tiros na noite de terça-feira, 10 de novembro, em uma residência localizada na Rua 1207, no Setor 12, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , as vítimas foram identificadas como Thiago Cesar Gonçalves Moreira, conhecido pelo apelido de “Índio”, e Edilson Pereira de Andrade, conhecido como “Gibi”.

Ambos foram encontrados com as mãos amarradas e apresentavam perfurações provocadas por disparos de arma de fogo.

A Polícia Militar foi acionada para isolar a área e preservar o local do crime até a chegada da equipe da Polícia Técnico-Científica (Politec), que realizou a perícia criminal.

Após a conclusão dos trabalhos praxe, os corpos foram liberados e removidos pela Funerária Dom Bosco.

A ocorrência foi registrada na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), e o caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil, que apura a autoria e a motivação da execução.