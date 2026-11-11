Idoso de 80 anos é preso sob acusação de abusar sexualmente da própria sogra de 85 em Vilhena

Um idoso de 80 anos foi preso pela Polícia Militar no bairro Embratel, em Vilhena, sob a acusação de praticar abusos sexuais contra a própria sogra, uma idosa de 85 anos.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para comparecer a uma residência na Rua 2007 após familiares descobrirem os atos ilícitos.

O caso veio à tona quando parentes souberam dos abusos durante um velório na família. Preocupados com a situação, pediram a um dos moradores da casa que monitorasse a rotina do local.

Nesta data, o familiar flagrou o suspeito no interior do quarto da idosa praticando os atos de violência e importunação sexual. Outros parentes foram avisados e a Polícia Militar foi chamada imediatamente ao endereço.

Diante dos relatos consistentes colhidos no local e da confirmação por parte da vítima — que relatou dores e lesões decorrentes da ação criminosa —, os policiais deram voz de prisão ao idoso. Ele foi colocado no compartimento adequado e encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

A vítima e as testemunhas também compareceram à delegacia para prestar depoimento e passar por registros audiovisuais.

A idosa foi encaminhada para a realização de exames de corpo de delito por meio da POLITEC e do Instituto Médico Legal (IML), enquanto o suspeito permaneceu preso e à disposição da Justiça.