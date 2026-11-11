Psicóloga Eliene Targino transforma processo de reencontro pessoal em capítulo do livro “Despertar”

A decisão de transformar experiências pessoais em palavras pode representar o início de uma nova etapa.

Para a psicóloga Eliene Targino, de Vilhena, participar do livro “Despertar: A Minha História Tem Valor”, que será lançado neste sábado, 14, significou justamente a oportunidade de compartilhar seu processo de reencontro consigo mesma e mostrar que as vivências individuais também podem ajudar outras pessoas a encontrarem suas próprias respostas.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Eliene contou que escrever um livro sempre esteve entre seus sonhos, mas que o convite para integrar a obra chegou de maneira inesperada. Inicialmente, o receio de não conseguir desenvolver o capítulo quase a fez desistir. No entanto, a vontade de compartilhar sua história falou mais alto.

Ao perceber que suas experiências poderiam criar identificação com outras mulheres, decidiu aceitar o desafio. Para ela, colocar a própria trajetória no papel é uma maneira de construir pontes e permitir que outras pessoas reconheçam suas vivências em histórias que também falam de descobertas, mudanças e desenvolvimento pessoal.

A participação no projeto também proporcionou uma experiência coletiva que considera especial. Eliene destaca a convivência com outras mulheres e a oportunidade de conhecer histórias diferentes, marcadas por experiências plurais e inspiradoras. Segundo ela, cada encontro amplia a percepção sobre as trajetórias individuais e torna o processo de construção do livro ainda mais significativo.

Aos 46 anos, Eliene é formada em Ciências Contábeis e Psicologia, com pós-graduação em Psicologia Clínica Existencial e Humanista e especialização em Intervenção ABA para Autismo. Também atua como mentora e orientadora parental.

Na área clínica, trabalha como terapeuta ABA na Âmbar Clínica Comportamental. Sua atuação profissional inclui ainda a formação de outros profissionais, por meio de cursos, mentorias, workshops e oficinas voltados à neurodiversidade. Também realiza acolhimento de famílias e conduz grupo terapêutico direcionado ao desenvolvimento e ao bem-estar de mulheres.

Com 11 anos de experiência na Psicologia, Eliene afirma que sua trajetória profissional é sustentada por três princípios: ética, autonomia e responsabilidade. Esses pilares orientam seu trabalho tanto no atendimento clínico quanto nas atividades de formação e acompanhamento de famílias.

A experiência de escrever o capítulo também revelou características que fazem parte de sua maneira de conduzir projetos. Eliene conta que costuma planejar, estruturar e organizar cada etapa antes de colocar uma ideia em prática. Na escrita, seguiu a mesma dinâmica, tratando o trabalho com disciplina e constância.

Para ela, a participação no livro não representa apenas a realização de um desejo antigo, mas também o começo de um projeto maior. A experiência fortaleceu a vontade de continuar escrevendo e de avançar na construção de um livro completo.

Ao compartilhar sua história, Eliene pretende mostrar que reconhecer a própria voz e dar importância às experiências vividas pode abrir novas possibilidades. Seu capítulo integra uma obra que reúne diferentes trajetórias femininas e busca valorizar histórias que, ao serem compartilhadas, podem inspirar outras pessoas.