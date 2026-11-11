SIPAM: previsão indica três dias de chuva e trovoadas em municípios do Cone Sul de RO

Os municípios do Cone Sul de Rondônia devem registrar períodos de instabilidade climática nos próximos dias, com previsão de pancadas de chuva e trovoadas entre quinta-feira (12) e sábado (14). A previsão consta no boletim meteorológico divulgado pelo Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam).

Em Vilhena, a previsão indica céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas durante os três dias. As temperaturas devem variar entre 23°C e 32°C na quinta-feira, entre 23°C e 31°C na sexta-feira e entre 22°C e 31°C no sábado.

O mesmo cenário é previsto para os demais municípios da região. Em Colorado do Oeste, Cerejeiras, Cabixi, Corumbiara, Chupinguaia e Pimenteiras do Oeste, também são esperadas pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas, com variações de temperatura conforme a localidade.

As temperaturas máximas devem ficar entre 31°C e 34°C nos municípios do Cone Sul, enquanto a umidade relativa do ar poderá alcançar 95% em diferentes períodos.

O boletim também aponta ventos predominantemente das direções norte e nordeste, com intensidade fraca a moderada na região.

A previsão indica que a instabilidade deve permanecer ao longo dos três dias, sem períodos de tempo completamente firme. As condições exigem atenção de moradores, motoristas e pessoas que precisam realizar deslocamentos, especialmente durante as pancadas de chuva e trovoadas.

As informações são do boletim de previsão do tempo do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), com dados referentes aos dias 12, 13 e 14 de novembro de 2026.