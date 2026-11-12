Corpo de homem em avançado estado de decomposição é encontrado em sítio no distrito de Nova Conquista

O corpo de um homem, identificado preliminarmente apenas pelo prenome de Natalino, foi encontrado sem vida nesta quinta-feira, 12 de novembro, em um sítio localizado no distrito de Nova Conquista, área rural pertencente ao município de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o homem era caseiro do imóvel.

O cadáver foi localizado caído de bruços no quintal da propriedade e já apresentava avançado estado de decomposição, o que indica que o óbito tenha ocorrido há vários dias. Até o momento, não há informações oficiais sobre a causa da morte.

Uma guarnição da Polícia Militar do distrito foi acionada e realizou o isolamento do local para preservar a cena até a chegada da Polícia Técnico-Científica (Politec). Após a conclusão dos trabalhos periciais, o corpo será liberado para a funerária de plantão efetuar a remoção.

O caso será registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) e as circunstâncias do ocorrido deverão ser apuradas pela Polícia Civil.