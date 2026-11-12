Governo Marcos Rogério prevê exoneração de todos os comissionados e revisão de cedências de servidores em RO

O deputado federal Lúcio Mosquini, coordenador da equipe de transição do governador eleito Marcos Rogério, anunciou que o novo governo de Rondônia pretende interromper todas as cedências de servidores públicos e exonerar os ocupantes de cargos comissionados a partir de 5 de janeiro.

Segundo ele, a medida será formalizada por meio de um decreto e, posteriormente, cada situação será avaliada pelo governador e sua equipe.

A declaração foi feita durante entrevista ao programa “Resenha Política”, apresentado pelo jornalista Robson Oliveira, em episódio publicado na terça-feira, 10 de novembro.

Ao falar sobre os cargos comissionados, Mosquini afirmou que não haverá exceções no primeiro momento. “Todos os cargos serão exonerados. Todos, todos, sem nenhuma exceção”, declarou.

A orientação inicial, segundo ele, também prevê a interrupção das cedências de servidores, para que a nova administração possa analisar posteriormente cada caso.

Durante a entrevista, o coordenador da transição apresentou um levantamento sobre a estrutura administrativa estadual. De acordo com os números mencionados por ele, Rondônia possui aproximadamente 70 mil servidores e 10.700 cargos comissionados.

Mosquini também chamou atenção para a composição de uma das secretarias estaduais, na qual, conforme os dados apresentados, 96% dos ocupantes dos cargos seriam comissionados. O levantamento deverá servir de referência para a avaliação da estrutura administrativa pelo próximo governo.

Outro ponto abordado foi a segurança pública. O deputado afirmou que um estudo entregue ao governador eleito aponta que quase 800 agentes estão fora de suas funções. Segundo ele, uma das prioridades da futura gestão será ampliar a presença de policiais nas ruas.

As medidas anunciadas fazem parte das primeiras diretrizes apresentadas pela equipe de transição para a organização do governo que será comandado por Marcos Rogério. A revisão dos cargos e das cedências deverá ocorrer no início da nova administração, quando serão avaliadas as necessidades de cada órgão estadual.