Ivania Benedito transforma experiências de dor e superação em mensagem de fé no livro “Despertar”

A fé, a coragem e a capacidade de recomeçar são elementos centrais da história de Ivania S. B. Benedito, que decidiu compartilhar parte de sua trajetória no livro “Despertar: A Minha História Tem Valor”, que será lançado neste sábado, em Vilhena.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, ela falou sobre momentos difíceis que enfrentou, incluindo uma tentativa de suicídio, e sobre como encontrou na espiritualidade, no conhecimento e na reconstrução pessoal caminhos para seguir em frente e ajudar outras pessoas.

Nascida em Pontes e Lacerda, no Mato Grosso, Ivania construiu sua história em Vilhena, Rondônia, mantendo a família e os ensinamentos recebidos dos pais como referências importantes em sua vida. É mãe de Everton e Ian Carlos e avó de Nicolas e Heitor, a quem define como os sóis de sua vida.

Ao recordar sua caminhada, Ivania conta que enfrentou dores emocionais profundas e momentos em que perdeu a perspectiva de continuar. Entre essas experiências, relata que chegou a tentar tirar a própria vida. Hoje, ao olhar para o passado, entende que os desafios vividos contribuíram para uma transformação pessoal e para uma nova maneira de enxergar a si mesma e as pessoas ao seu redor.

A espiritualidade ocupa um lugar fundamental nesse processo. Ivania afirma que, mesmo nos momentos em que acreditava não ter forças para continuar, sentia a presença de Deus e entendia que estava sendo amparada. Para ela, a fé foi essencial para atravessar as dificuldades e encontrar motivos para recomeçar.

Depois de iniciar esse processo de reconstrução interior, decidiu investir também na formação acadêmica e profissional. Graduou-se em Biomedicina e realizou especializações em Diagnóstico por Imagem e Terapias Integrativas e Complementares. Atua na área de diagnóstico por imagem e também como terapeuta integrativa e empreendedora.

Entre as práticas com as quais trabalha estão Ozonioterapia, Terapia Floral de Bach, Aromaterapia, Fitoterapia, Ventosaterapia, Cone Hindu, Terapia de Alta Performance e Apometria. Os atendimentos são realizados presencialmente e também de forma remota.

Atualmente, Ivania dedica seu trabalho a auxiliar pessoas na busca pelo equilíbrio físico, psíquico e emocional, unindo conhecimentos científicos às experiências acumuladas ao longo de sua própria trajetória. Ela também ministra aulas na área da saúde em instituições particulares de ensino de Vilhena.

Durante a entrevista, destacou que possui perda auditiva de 65% e utiliza aparelhos auditivos nos dois ouvidos. Apesar dessa condição, afirma que nunca permitiu que a dificuldade se transformasse em impedimento para seus projetos pessoais e profissionais.

Ivania diz que essa experiência reforçou sua convicção de que as limitações não devem ser utilizadas como motivo para desistir. Para ela, cada pessoa precisa reconhecer suas capacidades e não aceitar antecipadamente uma condição de derrota.

O convite para participar do livro também teve um significado especial. Segundo Ivania, antes mesmo de receber o contato de Lenir Costa, idealizadora do projeto, teve uma experiência espiritual na qual sentiu que receberia um convite e deveria aceitá-lo. Quando Lenir entrou em contato, ela conta que respondeu imediatamente, sem sequer esperar que a organizadora terminasse de explicar a proposta.

Ao falar sobre sua participação, Ivania afirma que espera que seu relato possa alcançar mulheres que estejam enfrentando dificuldades emocionais e que, por diferentes motivos, tenham deixado de reconhecer o próprio valor. Ela acredita que cada mulher tem uma história única e capacidades que nem sempre consegue enxergar.

Para a terapeuta, compartilhar experiências tão pessoais é uma maneira de mostrar que é possível reconstruir a própria história e encontrar novos caminhos. Ela também agradece a Deus e a Lenir Costa pela oportunidade de integrar o projeto, que considera significativo para todas as mulheres envolvidas e para quem terá acesso aos relatos.

A história de Ivania integra as 30 trajetórias reunidas no livro “Despertar: A Minha História Tem Valor”, idealizado por Lenir Costa.