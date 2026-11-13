Morador de Corumbiara perde R$ 7 mil ao cair no golpe do falso advogado pelo WhatsApp

Um morador do município de Corumbiara procurou o quartel da Polícia Militar para registrar um boletim de ocorrência após sofrer um prejuízo financeiro de R$ 7 mil ao cair no conhecido “golpe do falso advogado”, aplicado por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a vítima relatou aos policiais que recebeu mensagens de um número com prefixo de outro estado, cujo perfil utilizava o nome de um suposto advogado responsável por seu processo judicial.

Durante a abordagem, o estelionatário informou que a ação impetrada havia sido julgada procedente e que o cidadão teria direito a receber uma indenização de aproximadamente R$ 90 mil.

Sob o pretexto de liberar o suposto valor da causa, o golpista conseguiu convencer a vítima a enviar uma fotografia de seu cartão bancário, acompanhada da senha pessoal de quatro dígitos. Assim que obteve os dados sigilosos, o criminoso interrompeu imediatamente a conversa.

Desconfiado da situação, o morador acessou o aplicativo de sua instituição financeira e constatou que havia sido realizada uma transferência bancária não autorizada no valor de R$ 7.000,00 para a conta de um terceiro em outro banco.

Diante do prejuízo, a vítima acionou a Polícia Militar para o registro da ocorrência e posterior investigação por parte da Polícia Civil.