MP notifica e presidente exonera irmã de prefeito que ocupava cargo de diretora na Câmara de Chupinguaia

A Câmara Municipal de Chupinguaia exonerou Janaina Priscila de Oliveira Gonçalves, que ocupava o cargo em comissão de diretora legislativa do Poder Legislativo.

A medida foi adotada após o Ministério Público notificar a Câmara sobre possível ocorrência de nepotismo cruzado, em razão do parentesco da servidora com o prefeito do município, Wesley Araújo.

A dispensa foi oficializada por meio da Portaria nº 45/2026, assinada eletronicamente em 6 de novembro pelo presidente da Câmara, vereador Gardell Vinicius Lima dos Santos. Conforme o documento publicado no portal da transparência do Legislativo, Janaina Priscila, matrícula nº 1015, havia sido admitida no quadro de cargos comissionados em 1º de abril de 2025.

Em contato com a reportagem do Extra de Rondônia, o presidente Gardell Vinicius informou que cumpriu a determinação assim que recebeu a comunicação oficial do Ministério Público. Segundo ele, após ser notificado sobre a possível irregularidade, determinou a elaboração e a assinatura da portaria de exoneração.

O documento também estabelece que o setor de Recursos Humanos da Câmara adote as providências administrativas necessárias para atualizar os registros funcionais e realizar o acerto das verbas rescisórias legalmente cabíveis. Leia a Portaria de exoneração abaixo.