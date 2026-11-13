PM é acionada após mãe deixar hospital sem autorização médica levando recém-nascido que estava em observação em Vilhena

Uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência no Hospital Regional, após uma mãe deixar a unidade de saúde sem autorização médica levando consigo o filho recém-nascido, que ainda precisava permanecer internado.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , os policiais entraram em contato com uma assistente social da unidade hospitalar, que relatou os fatos.

Segundo a profissional, a paciente havia sido transferida do Hospital Municipal de Cerejeiras para Vilhena há cerca de seis dias em trabalho de parto, dando à luz um menino na unidade regional.

Após o procedimento, a mulher recebeu alta médica, porém o recém-nascido precisou permanecer internado sob cuidados da equipe de saúde para observação e avaliação clínica.

No entanto, a mãe deixou as dependências do hospital sem comunicar ou obter liberação dos médicos, levando a criança e tomando rumo ignorado.

De acordo com a equipe assistencial, a saída abrupta interrompeu o acompanhamento hospitalar necessário ao bebê, podendo expô-lo a riscos à saúde.

Após o registro da solicitação, os policiais militares realizaram diligências e patrulhamentos por diversos pontos da cidade, mas até o fechamento desta edição a mãe e o recém-nascido não haviam sido localizados.

O caso foi registrado para as providências legais cabíveis junto aos órgãos de proteção à criança e à Polícia Civil.