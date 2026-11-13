Professor Mestre Maurício Veiga dá dicas estratégicas de Matemática para estudantes que farão ENEM neste domingo

Com a aproximação do segundo dia de prova, que ocorrerá neste domingo, 15, muitos estudantes começam a intensificar a preparação em busca de uma boa pontuação.

Entre as estratégias que podem contribuir para um melhor desempenho está a maneira como o candidato organiza a resolução das questões, especialmente na prova de Matemática e suas Tecnologias.

O Professor Mestre Maurício Veiga, profissional com 22 anos de experiência na área educacional, compartilha algumas orientações importantes para os estudantes que desejam melhorar seu desempenho no exame.

Uma das principais recomendações é começar pelas questões de Matemática, dando preferência inicialmente às mais fáceis e, posteriormente, às de nível intermediário. A estratégia permite aproveitar melhor o tempo disponível e garantir os acertos nas questões em que o estudante apresenta maior domínio.

A prova de Matemática possui 45 questões, enquanto Ciências da Natureza também apresenta 45 questões, mas reúne três disciplinas: Física, Química e Biologia. Dessa forma, Matemática merece atenção especial no planejamento de estudos e na estratégia de resolução.

Segundo o professor, aproximadamente 20 a 25 questões podem apresentar nível fácil ou intermediário, dependendo da edição do exame. Por isso, o estudante deve desenvolver segurança nos conteúdos fundamentais antes de se dedicar às questões mais complexas.

QUAIS CONTEÚDOS MERECEM ATENÇÃO ESPECIAL?

Entre os assuntos que podem aparecer na prova e que merecem prioridade na preparação, o professor destaca: Razão e proporção: comparação entre grandezas, escalas, regra de três e proporcionalidade; Porcentagem: descontos, aumentos, juros e situações financeiras do cotidiano; Estatística básica: cálculo de média aritmética, mediana e moda; Leitura e interpretação de gráficos e tabelas: análise de informações, comparação de dados e identificação de tendências; Probabilidade: cálculo das chances de ocorrência de determinados eventos.

Para o professor, esses conteúdos são importantes porque aparecem frequentemente contextualizados em situações do cotidiano, exigindo não apenas conhecimento matemático, mas também interpretação e raciocínio lógico.

ENTENDA COMO A NOTA DO ENEM É CALCULADA

O professor afirma que o ENEM apresenta quatro áreas de conhecimento: Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática, cada uma com 45 questões objetivas, além da redação, que pode alcançar 1.000 pontos.

Para ele, nas provas objetivas é utilizada a Teoria de Resposta ao Item (TRI), metodologia que considera características das questões e o padrão de respostas do candidato. Por isso, dois estudantes com a mesma quantidade de acertos podem obter notas diferentes.

A orientação do educador é buscar coerência nos acertos, garantindo primeiro as questões que o estudante tem condições de resolver com segurança.

Além disso, uma boa nota em Matemática pode contribuir significativamente para elevar o resultado final, especialmente nos processos seletivos que utilizam média simples ou atribuem peso relevante à área.

A ESTRATÉGIA PODE FAZER A DIFERENÇA

Para Maurício Veiga, o segredo não está em tentar resolver todas as questões na ordem em que aparecem, mas em desenvolver uma estratégia inteligente. “Minha orientação é que o estudante aprenda a identificar as questões que consegue resolver com mais facilidade. Começar pelas mais acessíveis, administrar o tempo e dominar os conteúdos básicos pode fazer uma grande diferença. Matemática não deve ser encarada como um obstáculo, mas como uma oportunidade de conquistar uma pontuação melhor no ENEM”, destaca.

O professor reforça ainda que a preparação deve envolver exercícios de provas anteriores, interpretação de enunciados, revisão de fórmulas e treinamento constante. “A mensagem final é clara: não perca tempo tentando resolver primeiro as questões mais difíceis. Garanta os acertos possíveis, avance com estratégia e utilize todo o seu conhecimento para conquistar um bom resultado”, frisou.