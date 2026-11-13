VÍDEO: PRF apreende cerca de 70 quilos de skunk durante abordagem em Vilhena

Policiais rodoviários federais apreenderam aproximadamente 70 quilos de skunk — substância conhecida como uma variedade mais potente da maconha — na tarde desta sexta-feira, 13 de novembro, durante uma fiscalização de rotina e abordagem a um veículo em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o automóvel era conduzido por um homem de 46 anos.

Segundo os levantamentos iniciais realizados pela equipe policial, o suspeito teria saído do município de Ji-Paraná e seguia viagem com destino ao estado de Minas Gerais transportando a carga ilícita.

Após o flagrante, o motorista, o veículo e todo o entorpecente apreendido foram encaminhados inicialmente à sede da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para a realização dos procedimentos administrativos e pesagem oficial, sendo posteriormente apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para o registro da ocorrência e providências legais cabíveis.

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