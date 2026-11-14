Criminosos arrombam forro e furtam joias, relógios e eletrônicos de loja no centro de Vilhena; prejuízo ultrapassa R$ 5 mil

Um estabelecimento comercial localizado na Avenida Major Amarante, na região central de Vilhena, foi alvo de furto qualificado na madrugada de sexta-feira, 13 de novembro.

Criminosos invadiram o imóvel após arrombarem o forro interno e subtraíram diversas mercadorias e dinheiro.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia , uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência logo no início da manhã.

No local, os policiais mantiveram contato com a responsável pela loja, que relatou ter encerrado o expediente e deixado o comércio devidamente fechado por volta das 18h de quinta-feira.

Ao retornar ao estabelecimento na manhã de sexta-feira, para retomar as atividades, a comerciante notou que os forros da parte interna haviam sido danificados e arrombados para dar acesso ao interior do salão.

Durante a verificação do estoque, foi constatado o furto de aproximadamente R$ 5 mil em joias, peças de prata e relógios, além de R$ 100,00 em espécie.

Os invasores também levaram diversos bonés, mochilas, caixas de som Bluetooth, perfumes, um aparelho celular, um fone de indução para capacete, além de itens de cutelaria, como faca, cutelo e canivete.

A Polícia Militar realizou o levantamento dos dados no endereço e registrou o boletim de ocorrência na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

O caso agora segue sob investigação da Polícia Civil, que buscará identificar os autores e recuperar os produtos furtados.

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