Júri condena casal a quase 30 anos de prisão por assassinato premeditado em Vilhena

O Tribnal do Júri da Comarca de Vilhena condenou nesta sexta-feira, 13 de novembro de 2026, Charliston Rodrigues de Jesus e Fernanda dos Santos pelo assassinato de Jonas Henrique Pereira Dutra (foto).

Conforme a sentença proferida pela juíza Liliane Pegoraro Bilharva, Charliston recebeu a pena de 15 anos de reclusão, enquanto Fernanda foi condenada a 14 anos, ambos pelo crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, durante o julgamento, os jurados reconheceram a materialidade dos fatos e a participação de ambos os acusados, rejeitando os pedidos de absolvição e afastando as teses de negativa de autoria e participação de menor importância levantadas em favor de Fernanda.

Na dosimetria da pena, a magistrada destacou que o crime foi premeditado e cometido mediante emboscada. De acordo com a apuração judicial, Charliston atuou como executor do homicídio, ao passo que Fernanda foi apontada como responsável por atrair e levar a vítima até o local da emboscada.

Para Charliston, a pena-base foi fixada em 16 anos, mas sofreu redução de um ano após o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, totalizando 15 anos em regime fechado. No caso de Fernanda, a pena-base fixada em 13 anos foi acrescida de um ano devido à agravante de reincidência, resultando na condenação definitiva de 14 anos, também em regime fechado.

A Justiça negou aos condenados o direito de recorrer em liberdade, ponderando que ambos permaneceram presos durante a instrução processual e que a soltura representaria risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. A expedição imediata das guias de execução provisória foi determinada, nos termos das diretrizes do Conselho Nacional de Justiça. O processo tramita sob o número 7001460-95.2025.8.22.0014.