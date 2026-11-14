Mãe de estudante vilhenense relata cinco adiamentos de intercâmbio para Inglaterra e cobra resposta da Seduc

Famílias de 35 estudantes da rede estadual de ensino de Rondônia aguardam uma definição sobre o intercâmbio educacional para Londres, na Inglaterra.

Prevista inicialmente para o ano passado, a viagem foi adiada e retomada neste ano, mas, segundo relatos de familiares, já teve cinco alterações no cronograma.

A data mais recente divulgada em documento oficial prevê o embarque dos estudantes em 23 de novembro, com retorno em dezembro.

A situação foi relatada ao Extra de Rondônia por Patricia Pires, moradora de Vilhena e mãe de uma das alunas selecionadas.

Sua filha tem 17 anos, cursa o terceiro ano do Ensino Médio na Escola Estadual Álvares de Azevedo e é, segundo a mãe, a única estudante do município escolhida para participar do programa.

De acordo com Patricia, o processo de seleção começou no ano passado e envolveu etapas de avaliação por notas, produção de redação e entrevista. Depois da seleção inicial, o intercâmbio foi adiado, e as famílias chegaram a acreditar que a viagem não seria mais realizada.

No final de setembro e início de outubro deste ano, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) retomou o programa, convocou os estudantes para a etapa final e confirmou a participação dos 35 selecionados. Em seguida, foi publicado um cronograma no Diário Oficial prevendo o embarque para o final de outubro. Com a divulgação, as famílias começaram a organizar a documentação e a preparar os adolescentes para a viagem, incluindo passaportes, roupas de frio, malas e cartões internacionais. A data, porém, voltou a ser alterada.

Patricia afirma que, em uma reunião realizada com o secretário estadual de Educação, na semana retrasada, os responsáveis receberam a informação de que o embarque ocorreria nos dias 15 ou 16 de novembro. Posteriormente, segundo ela, houve nova mudança, sem comunicação direta às famílias, e outro cronograma foi publicado no Diário Oficial, estabelecendo 23 de novembro como a data prevista.

A mãe também afirma que, até o momento do relato, a empresa responsável pela viagem ainda não havia sido contratada. Segundo ela, os familiares não recebem informações claras sobre o andamento do programa e têm acompanhado as mudanças principalmente por meio das publicações oficiais. Patricia relata ainda que os grupos utilizados para comunicação com as famílias foram fechados.

A sucessão de adiamentos, conforme a mãe, provocou gastos e desgaste emocional. As famílias também precisam reorganizar a rotina escolar dos estudantes, especialmente daqueles que ainda estão concluindo o Ensino Médio, para evitar prejuízos com provas, trabalhos e atividades do calendário letivo.

Entre os selecionados, há também jovens que já concluíram a educação básica e começaram a faculdade, além de relatos de estudantes que deixaram empregos para participar do intercâmbio. “Minha filha está com a mala pronta, encostada na parede do quarto”, relatou Patricia. Ela afirma que os adolescentes estão há mais de 30 dias aguardando uma definição e que os responsáveis precisam de uma posição concreta sobre a realização da viagem. “Se não era para acontecer o intercâmbio, não tivesse retomado esse ano. Agora, não fazer uma brincadeira com a cara de adolescentes”, declarou a mãe, ao cobrar responsabilidade da Secretaria de Educação com os estudantes e suas famílias.

Patricia afirma que os pais têm procurado deputados e representantes da imprensa para cobrar esclarecimentos e pressionar a Seduc a apresentar uma posição definitiva. O intercâmbio prevê uma permanência de aproximadamente 30 dias em Londres.

A reportagem do Extra de Rondônia entrou em contato com a assessoria de comunicação da Seduc e encaminhou questionamentos sobre os sucessivos adiamentos, a contratação da empresa responsável pela viagem e a confirmação do embarque previsto para 23 de novembro. Até o fechamento desta matéria, a Seduc não havia encaminhado resposta. O espaço permanece aberto para manifestação da secretaria.