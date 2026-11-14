“MERGULHEI EM MIM”: Bruna Dala Vechia compartilha sua história de transformação no livro “Despertar”

“Quando olho para minha história, percebo que ela foi construída por muitos mergulhos: alguns cheios de sonhos, outros marcados por perdas, desafios, recomeços e descobertas.”

É assim que Bruna Dala Vechia apresenta sua trajetória no livro “Despertar – A minha história tem valor”, projeto que reúne histórias de 30 mulheres e que será lançado neste sábado, 14, em Vilhena.

Ela falou sobre essa experiência, além de sua trajetória de vida, ao Extra de Rondônia.

Vilhenense, biomédica, mãe, esposa, empreendedora e escritora, Bruna conta que recebeu com surpresa o convite de Lenir para participar da publicação. Inicialmente, não acreditava ter uma história suficientemente relevante para compartilhar. No entanto, ao começar a escrever, passou a revisitar experiências, reconhecer dores e compreender acontecimentos que ajudaram a formar a mulher que é hoje.

A participação no livro se transformou em uma oportunidade de olhar para a própria vida por outro ângulo. Ao reconhecer suas experiências, ela diz que começou a se admirar mais, compreender melhor suas escolhas e aceitar as próprias imperfeições.

Entre as lembranças que marcaram sua infância, Bruna destaca a presença dos pais e, especialmente, a influência do pai. Foi ele quem despertou sua curiosidade pelo conhecimento, o amor pelos estudos e o interesse pela área da saúde. Durante cinco anos, ele enfrentou um câncer, e as visitas ao hospital fizeram com que ela se familiarizasse desde cedo com o ambiente da saúde.

Aos 13 anos, perdeu o pai. A morte representou um período de insegurança e incertezas, especialmente porque ele tinha participação importante em sua formação. Além de ensiná-la a ler e escrever em casa, também a orientou em atividades cotidianas, como cozinhar e fazer compras. Na adolescência, Bruna ainda enfrentou dificuldades relacionadas à obesidade e à vergonha do próprio corpo, criando limitações que, conforme relata, ela mesma impunha à sua vida.

A mãe foi outra presença decisiva nessa caminhada. Depois da perda do marido, criou a filha sozinha, sem ajuda, e garantiu sua educação, a faculdade e o apoio necessário em todos os momentos. Bruna a considera uma referência de força, independência e perseverança. Recorda, especialmente, a formatura, quando percebeu que aquela conquista também era da mãe, que sempre foi a primeira a incentivá-la e aplaudi-la.

Aos 16 anos, Bruna saiu de Vilhena para estudar Biomedicina em Maringá, no Paraná. Depois da graduação, continuou investindo na formação profissional e concluiu sete pós-graduações. Ao longo desse período, morou em Cuiabá, casou-se e teve os filhos gêmeos, Henrique e Joaquim.

Ela disse que a quando as crianças tinham dois anos, passou pelo divórcio. Foi uma fase difícil, marcada por responsabilidades e pela necessidade de encontrar forças para seguir em frente. Nesse período, conheceu Jalcir, com quem construiu uma nova família, fundamentada no amor, na fé e nos princípios cristãos. Hoje, afirma ter ao lado um esposo que ama os filhos e com quem compartilha a família que sempre desejou construir.

Na profissão, Bruna trabalhou por 14 anos com Análises Clínicas. Era a realização de um sonho que vinha da infância, mas a rotina de laboratório e os plantões exaustivos deixaram de fazer sentido para seus planos. Mudar de direção significava deixar para trás uma atividade à qual havia dedicado muitos anos, o que trouxe insegurança e a necessidade de repensar a própria carreira.

A descoberta das Terapias Integrativas abriu uma nova possibilidade. Ela mergulhou nos estudos, buscou conhecimento e realizou estágios com profissionais que considera referências no Brasil. A partir dessa experiência, encontrou outra maneira de trabalhar com saúde, bem-estar e qualidade de vida. Ao lado do marido, passou a empreender e construiu uma Clínica. A nova etapa também apresentou obstáculos.

Bruna relata que enfrentou dificuldades nas sociedades que mantinha naquele período e momentos em que pensou em desistir. Com o tempo, percebeu que parte de suas inseguranças estava relacionada à preocupação constante em atender às expectativas de outras pessoas, agradar e não decepcionar. “E eu acredito, que foi agora empreendendo na Clínica, que aconteceu meu verdadeiro despertar. A Clínica tinha um grande propósito e eu não conseguia desempenha-lo. E então eu entendi que precisava aprender a viver de acordo com aquilo em que acreditava. Que eu precisava viver o empreendedorismo baseado exclusivamente nas minhas escolhas”, destaca.

Outro aspecto dessa transformação foi a fé. Bruna conta que voltou a se aproximar de Deus e passou a reconhecer, na própria vida, a importância dos planos divinos, que considera maiores e mais perfeitos que os seus.

A atuação com Terapias Integrativas também modificou sua maneira de compreender o cuidado. Ela passou a valorizar a necessidade de cuidar de si antes de cuidar de outras pessoas, entendendo que não pode oferecer ao outro aquilo que não cultiva na própria vida. Próxima de completar 40 anos quando fez o relato, afirma que hoje pensa em como deseja envelhecer e reconhece que a saúde e a qualidade de vida no futuro dependem das escolhas feitas no presente.

Ao reunir essas experiências no capítulo, Bruna identifica diferentes mergulhos ao longo da vida: nos estudos, na profissão, na maternidade, nos desafios, no empreendedorismo e na fé. Mas considera que o mais importante foi aquele que a levou a olhar para dentro de si.

Sua mensagem às mulheres é um convite ao autoconhecimento e à autonomia: não ter medo de revisitar a própria história, explorar sentimentos e assumir as decisões sobre o próprio caminho. “Eu sou Bruna Dala Vechia, e hoje tenho orgulho de dizer: mergulhei em mim e descobri que minha história tem valor!”, afirma.