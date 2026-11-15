Colisão entre carros termina com caminhonete invadindo calçada e atingindo muro de casa em Vilhena

Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos deixou uma criança ferida e provocou danos materiais em uma residência no cruzamento da Avenida Sabino Bezerra de Queiroz com a Rua Aricy Firmino Lopes Mandarim, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de colisão transversal entre um automóvel Polo de cor prata, e uma picape Strada, de cor branca.

De acordo com o levantamento técnico preliminar realizado pelos policiais no local, a Strada transitava pela Avenida Sabino Bezerra de Queiroz (sentido Avenida Paraná à Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes), enquanto o Polo seguia pela Rua Aricy Firmino Lopes Mandarim (sentido Avenida Tancredo Neves à Avenida Sabino Bezerra de Queiroz). No cruzamento das vias, ocorreu o impacto entre os dois veículos.

Com a força da batida, a condutora da picape perdeu o controle da direção, subiu no meio-fio, invadiu a calçada e colidiu frontalmente contra a grade de proteção e o muro de um imóvel residencial, provocando estragos na estrutura e avarias nos dois automóveis.

Quando a guarnição da PM chegou ao endereço, uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros Militar já havia prestado os primeiros socorros a uma criança — filha da motorista da Strada — que viajava como passageira.

Segundo informações repassadas pela mãe aos policiais, a menina sofreu um pequeno ferimento corte-contuso na região do nariz.

A Polícia Técnico-Científica (Politec) foi comunicada sobre o acidente, mas informou que não compareceria ao local para a realização de perícia.

Diante da dispensa, os militares colheram os dados das condutoras, documentaram a posição final e os danos dos veículos e liberaram os automóveis aos respectivos proprietários.

O boletim de ocorrência foi registrado para as providências legais cabíveis.