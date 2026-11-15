Corumbiara conquista Selo Ouro e atinge 94,11% em avaliação de transparência pública; prefeito comenta

O município de Corumbiara conquistou o Selo Ouro de Transparência Pública em 2026, após alcançar 94,11% no índice avaliado pelo Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP).

O resultado reconhece o desempenho da administração municipal na divulgação de informações públicas e no atendimento aos critérios de transparência estabelecidos pelo programa.

Para o prefeito Leandro Teixeira Vieira, a conquista é atribuída ao trabalho conjunto de diferentes setores da Prefeitura, com o aperfeiçoamento dos processos administrativos e a ampliação do acesso da população às informações públicas.

Entre os setores envolvidos está a Controladoria-Geral do Município, responsável por orientar e fiscalizar os procedimentos internos, além de contribuir para o fortalecimento dos mecanismos de controle, da legalidade e da eficiência administrativa.

A Secretaria Municipal de Planejamento (SEMPLAN) também participa desse trabalho, coordenando ações relacionadas à transparência, acompanhando os critérios de avaliação do PNTP e orientando as secretarias e demais setores no cumprimento das exigências do programa.

O mandatário municipal também destaca a atuação da responsável pelo Portal da Transparência, cujo trabalho de organização, atualização e disponibilização dos dados públicos contribuiu para a evolução dos indicadores municipais.

O resultado também depende da participação das demais secretarias, dos setores administrativos e dos servidores municipais, que fornecem as informações necessárias para manter o portal atualizado e permitir que a população acompanhe e fiscalize as ações da administração pública.

“Além do reconhecimento obtido em 2026, o Selo Ouro representa um incentivo à continuidade das ações de aprimoramento da gestão. A proposta é avançar na organização dos processos, ampliar o acesso às informações e fortalecer os mecanismos de transparência e controle social”, frisou o prefeito.