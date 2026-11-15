“GATOS”: fiscalização flagra ligações clandestinas e cinco pessoas acabam presas em Vilhena

Cinco pessoas foram presas nesta semana por furto de energia elétrica, popularmente conhecido como “gato”, em Vilhena, no sul de Rondônia.

As prisões ocorreram em diferentes bairros da área urbana do município e reforçam um alerta importante: furtar energia é crime, e quem pratica essa irregularidade pode ser preso e responder criminalmente pela ação.

A Energisa, concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica em todo o estado, afirma que mantém ações permanentes de fiscalização em Rondônia para identificar e combater ligações clandestinas e adulterações nos medidores de energia.

Quando são encontrados indícios de fraude, os órgãos competentes são acionados para os procedimentos legais. “É importante que a população entenda que fazer um ‘gato’ não é uma simples irregularidade, é crime e pode levar à prisão. As cinco prisões registradas nesta semana em Vilhena mostram que essa prática tem consequências sérias. Além de responder criminalmente, quem furta energia coloca a própria vida e a de outras pessoas em risco. Nossa atuação é permanente para identificar essas situações e proteger quem utiliza a energia de forma regular”, destaca Daniel Andrade, gerente do Departamento de Combate a Perdas da Energisa Rondônia.

De acordo com Andrade, o furto de energia está previsto no artigo 155 do Código Penal brasileiro e pode resultar em pena de até oito anos de reclusão, dependendo das circunstâncias do crime.

Além das consequências criminais, os responsáveis podem ser obrigados a pagar pelos valores de energia consumida e não faturada, conforme as regras aplicáveis.