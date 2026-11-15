Homem que dizia ser da Receita Federal se recusa a pagar conta em casa noturna, empurra PM e acaba preso em Vilhena

Um homem foi preso pela Polícia Militar após causar tumulto, recusar-se a pagar o que consumiu, ameaçar funcionários e agredir um policial durante uma ocorrência registrada em um estabelecimento comercial de Vilhena.

Antes da confusão, o suspeito afirmava ser servidor da Receita Federal enquanto oferecia bebidas a pessoas no local.

Conforme apurou o Extra de Rondônia , a guarnição policial foi acionada para atender uma denúncia de desacordo comercial e perturbação do sossego.

No endereço, os militares conversaram inicialmente com o segurança do estabelecimento, que relatou ter sido alvo de xingamentos e ameaças de agressão física mediante socos por parte do cliente exaltado.

De acordo com os relatos da gerente e das funcionárias, o homem chegou ao local, começou a ingerir bebidas alcoólicas e passou a convidar clientes e trabalhadoras para beberem às suas custas, apresentando-se como funcionário da Receita Federal.

No entanto, na hora de fechar a conta, iniciou uma discussão exigindo a emissão imediata da nota fiscal.

Mesmo informado de que o documento fiscal seria emitido posteriormente, pela manhã, o suspeito continuou promovendo desordem e afirmou que só pagaria a fração correspondente ao seu próprio consumo individual, passando a ofender a gerente e as demais colaboradoras.

Durante a intervenção policial, a guarnição tentou dialogar com o homem, que manteve a postura hostil e voltou a discutir com o segurança. Na sequência, passou a afrontar os militares, afirmando que não pagaria a conta e disparando a frase: “Vocês não sabem quem eu sou”.

Ao receber ordem de um Polícia Militar para apresentar um documento de identificação, o suspeito recusou-se e empurrou o militar com uma das mãos. Diante do desacato, da desobediência e da resistência ativa, os policiais utilizaram técnicas de controle físico e algemas para conter o homem.

Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) juntamente com seus pertences pessoais.

Segundo o registro policial, não foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) no local devido ao estado de embriaguez e agitação do conduzido, ficando o caso à disposição da autoridade policial de plantão.