Motociclista é preso por embriaguez e porte de cocaína após ser flagrado fazendo “zigue-zague” em Vilhena

Um motociclista foi detido pela Polícia Militar após ser flagrado pilotando em alta velocidade e fazendo movimentos em “zigue-zague” no cruzamento das avenidas Paraná e Presidente Tancredo Neves, no bairro Parque São Paulo, em Vilhena.

Além de apresentar visíveis sinais de embriaguez, o homem também portava porções de substância análoga à cocaína.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , uma guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento de rotina quando avistou o condutor pilotando uma motocicleta CG 150 Titan, de cor azul, de forma perigosa e desproporcional à via, chegando a parar abruptamente no meio da rua.

Diante da situação, os militares acionaram os sinais luminosos e sonoros da viatura e deram ordem de parada, que foi prontamente obedecida. Ao ser questionado pelos policiais, o motociclista admitiu ter ingerido bebida alcoólica, afirmando ter tomado “mais de cinco cervejas”.

Durante a abordagem, a equipe constatou diversos sintomas evidentes de alteração psicomotora, como falta de equilíbrio — chegando a se apoiar na própria motocicleta para não cair —, olhos avermelhados, forte odor etílico, fala arrastada, desorientação e desordem nas vestes. Convidado a realizar o teste do etilômetro (bafômetro), o condutor recusou-se.

Na revista pessoal, os policiais localizaram, presos dentro da capinha de proteção do aparelho celular do suspeito, dois invólucros plásticos contendo um pó branco com características semelhantes à cocaína. Questionado sobre a origem da droga, ele limitou-se a dizer que o entorpecente pertenceria a um amigo.

Diante dos fatos, foram lavradas as medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e a motocicleta foi liberada para a mãe do abordado, que compareceu ao local devidamente habilitada.

O motociclista recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) juntamente com o entorpecente apreendido para as providências legais cabíveis.