Mulher é espancada, estrangulada e ameaçada de morte por ex-companheiro em Vilhena

Uma tentativa de feminicídio mobilizou a Polícia Militar na cidade de Vilhena, após um homem não aceitar o fim do relacionamento e submeter a ex-companheira a uma série de agressões físicas, ameaças de morte e episódios de asfixia. O agressor foi preso em flagrante.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender a ocorrência após a vítima conseguir fugir e pedir socorro em um estabelecimento comercial.

No local, a equipe policial manteve contato com a mulher, que relatou manter uma separação de aproximadamente dois anos de um relacionamento que durou cerca de dois períodos anuais. Desde o término, no entanto, ela vinha sendo perseguida reiteradamente pelo suspeito.

Segundo relatou a vítima, o homem conseguiu invadir sua conta em uma rede social para monitorar seus passos e enviar mensagens insistentes. Na data dos fatos, a mulher havia saído acompanhada de uma amiga para se divertir em um espaço de eventos.

Ao perceber que ela estava no local na companhia de outro rapaz, o ex-companheiro passou a enviar mensagens demonstrando ciúmes e exigindo saber sua localização.

Temendo o comportamento exaltado do agressor, a vítima decidiu se deslocar para outro estabelecimento nas proximidades.

O homem, contudo, seguiu enviando mensagens e acabou indo até o local, insistindo para que reatassem o namoro. Para evitar maiores conflitos, a mulher resolveu retornar para a própria residência, sendo seguida pelo suspeito.

Já no interior do imóvel, a situação escalou para violência física. O homem passou a desferir socos violentos contra a vítima, provocando sangramento intenso e um hematoma acentuado no rosto. Em seguida, derrubou-a ao chão e desferiu diversos chutes em seu corpo.

A violência continuou quando o agressor se dirigiu à cozinha e aproximou-se de um armário com facas. Diante da ameaça iminente, a vítima implorou pela própria vida, ouvindo do suspeito a afirmação de que a mataria naquele dia.

Após interromper momentaneamente as agressões e irem para a sala, o homem aplicou um golpe conhecido como “mata-leão”. A vítima tentou resistir, mas perdeu a consciência devido à força exercida.

Ao recuperar os sentidos, a mulher percebeu que o agressor chorava e implorava para que ela não denunciasse o caso. Aproveitando um momento de distração, ela conseguiu escapar, atravessou uma avenida e buscou refúgio em um estabelecimento comercial próximo.

O proprietário do estabelecimento agiu rapidamente, colocando a vítima para dentro e trancando as portas para impedir que o suspeito se aproximasse, acionando a Polícia Militar logo em seguida.

Com a chegada da guarnição, os policiais constataram a gravidade da situação e efetuaram a prisão em flagrante do agressor, que foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

Devido aos fortes hematomas na face, dores intensas nas costas e às consequências da falta de oxigênio durante o estrangulamento, a vítima foi encaminhada inicialmente para atendimento médico e na UPA e posteriormente, transferida para o Hospital Regional.