PM recupera duas motocicletas furtadas de funcionárias no pátio do Hospital Regional de Vilhena

A Polícia Militar recuperou duas motocicletas que haviam sido furtadas do estacionamento do Hospital Regional de Vilhena durante o turno da noite.

Os veículos pertencem a profissionais da unidade de saúde e foram localizados abandonados em um terreno baldio.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a primeira guarnição foi acionada inicialmente para atender à ocorrência de furto no pátio do hospital.

No local, os policiais conversaram com duas servidoras — entre elas uma enfermeira — que relataram ter chegado para o plantão por volta das 19h do dia anterior, deixando estacionadas uma motocicleta Biz 125 ES, de cor vermelha, e uma Biz 110i, de cor branca.

Ao encerrarem o expediente de trabalho, por volta das 7h da manhã seguinte, as vítimas retornaram ao estacionamento e constataram que ambos os veículos haviam desaparecido.

Na ocasião, os militares verificaram que o hospital possui sistema de videomonitoramento, cujas imagens devem auxiliar a Polícia Civil na identificação dos autores do crime, e registraram o boletim de ocorrência.

Horas depois, durante o patrulhamento, uma guarnição da Rádio Patrulha recebeu informações sobre a localização de duas motocicletas com características semelhantes às que haviam sido subtraídas da unidade hospitalar.

Os policiais deslocaram-se até um terreno baldio situado ao lado do prédio da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril (Idaron), onde encontraram os dois veículos abandonados.

Após a conferência e confirmação de que se tratava das motocicletas furtadas anteriormente, os veículos foram recolhidos e apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para o registro da recuperação e posterior restituição às legítimas proprietárias.