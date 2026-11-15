VÍDEO: Bombeiros e PM resgatam homem de torre de telefonia com quase 70 metros de altura em Vilhena

Uma ação integrada entre a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros evitou uma tragédia após um homem subir em uma torre de telefonia de aproximadamente 70 metros de altura na Avenida Celso Mazutti, no bairro Jardim América, em Vilhena.

Informações preliminares apontam que o fim de um relacionamento amoroso teria motivado a atitude extrema.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada inicialmente para atender a solicitação de que um indivíduo havia invadido um terreno e escalado a estrutura metálica, ameaçando tirar a própria vida.

Ao chegarem ao endereço, os policiais confirmaram a situação e iniciaram os primeiros procedimentos de gerenciamento de crise para tentar dialogar com o homem. Diante da altura e da complexidade do caso, o apoio do Corpo de Bombeiros Militar foi acionado imediatamente.

Após diversas tentativas de diálogo a partir do solo para convencê-lo a desistir da ação, um bombeiro militar realizou a escalada da torre para estabelecer contato direto e próximo com o cidadão.

Com a abordagem técnica, o homem acatou as orientações do socorrista e aceitou descer da estrutura acompanhado pelo militar, chegando ao solo em total segurança e sem ferimentos.

Após o resgate, ele foi encaminhado ao Hospital Regional, onde recebeu atendimento médico especializado e permaneceu sob observação.

O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para as providências cabíveis.

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