Câmara de Cerejeiras começa obras de modernização com investimento de R$ 1,4 milhão; presidente comenta

As obras de reforma e ampliação do prédio da Câmara Municipal de Cerejeiras já começaram.

O projeto prevê a modernização do plenário e da fachada da sede do Legislativo, com investimento contratual de R$ 1.466.076,55.

Por meio das redes sociais, o presidente da Câmara, Selso Lopes, divulgou detalhes da obra e apresentou imagens do projeto arquitetônico da nova fachada. Segundo ele, a iniciativa representa “um novo capítulo na história da Câmara Municipal de Cerejeiras”.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, o presidente afirmou que a futura Casa de Leis contará com uma estrutura mais moderna e tecnológica, preparada para oferecer melhores condições de trabalho aos vereadores e de atendimento à população. “Hoje é um dia muito especial para mim, como presidente da Câmara Municipal de Cerejeiras. Estamos dando início a um projeto muito importante, uma conquista que representa avanço, modernização e respeito à história do nosso Poder Legislativo”, declarou.

Segundo Selso, o plenário será renovado e receberá novos recursos tecnológicos, proporcionando melhores condições para a realização das sessões legislativas. A fachada também ganhará uma nova identidade visual, com características mais modernas, representando uma nova fase da instituição.

O presidente relembrou que a história do Legislativo de Cerejeiras começou de maneira simples, quando os primeiros vereadores realizavam suas sessões em uma construção de madeira, mas já carregavam o compromisso com a democracia e a representação popular.

Ao longo dos anos, destacou Selso, o município cresceu, desenvolveu-se e passou por transformações, tornando necessária a modernização da estrutura do Poder Legislativo. “Chegou o momento de nossa Câmara também avançar, acompanhando essa evolução”, ressaltou.

O vereador também fez questão de reconhecer o trabalho das legislaturas anteriores, destacando que a trajetória da instituição foi construída por diferentes representantes políticos e pessoas que contribuíram para o desenvolvimento do município. “A história da nossa Câmara foi construída por muitas mãos, por diferentes legislaturas e por pessoas que dedicaram parte de suas vidas ao desenvolvimento de Cerejeiras. Agora, temos a oportunidade de deixar também a nossa contribuição”, afirmou.

A OBRA

A licitação para contratação da empresa responsável pelos serviços foi realizada em julho deste ano, por meio de concorrência pública. O processo previa a contratação de empresa especializada em engenharia para executar a reforma e ampliação da Câmara Municipal de Cerejeiras, contemplando o plenário e a galeria.

O valor estimado da contratação era de R$ 1.954.538,88. Contudo, a empresa L.P.M. Engenharia Ltda. venceu a concorrência, com proposta contratual de R$ 1.466.076,55.

Conforme o contrato, o prazo previsto para execução dos serviços é de 360 dias.