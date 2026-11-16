Colégio Militar Dom Pedro II abre 202 vagas para 2027 em Vilhena; leia edital

O Colégio Militar Dom Pedro II – Unidade II, em Vilhena, abriu o Concurso de Admissão 2027 com 202 vagas para o Ensino Fundamental II.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio de formulário do Google Forms, entre os dias 6 de novembro e 4 de dezembro de 2026.

As vagas serão distribuídas da seguinte forma: 150 para o 6º ano, 13 para o 7º ano, 23 para o 8º ano e 16 para o 9º ano.

Do total, 30% das vagas são destinadas a dependentes de militares e 70% para ampla concorrência, conforme previsto no edital.

SELEÇÃO

A seleção será feita em uma única etapa, o Exame Intelectual, com prova objetiva de múltipla escolha nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. A prova terá duração de 3 horas e será aplicada no dia 12 de dezembro de 2026, sábado, das 8h às 11h.

Para ser aprovado, o candidato precisa acertar no mínimo 60% das questões. Para candidatos PcD, o percentual mínimo é de 50%. Em caso de empate, o primeiro critério de desempate será o maior número de acertos em Matemática, seguido pela menor idade.

Candidatos sabatistas farão a prova em data alternativa, no dia 14 de dezembro, no mesmo horário.

INSCRIÇÕES

Para se inscrever, o candidato precisa ter concluído, até a data da matrícula, o ano escolar anterior ao que pretende cursar. É permitida apenas uma inscrição por candidato.

No ato da inscrição, é necessário informar os dados pessoais do aluno e anexar certidão de nascimento ou RG e CPF. Candidatos que concorrem às vagas de dependente de militar devem comprovar o vínculo, enquanto candidatos PcD devem apresentar laudo médico atualizado. Candidatos sabatistas devem anexar declaração da instituição religiosa.

DIA DA PROVA

A prova será realizada na sede da unidade, na Av. Neuzalina Maria de Araújo, nº 251. Os portões abrem às 7h e fecham pontualmente às 8h. O candidato que chegar após o fechamento será eliminado.

É proibido o uso de celular ligado, calculadora, relógio, fones de ouvido e outros aparelhos eletrônicos durante a prova. Também não será permitido o acesso com camiseta sem manga, shorts, bermuda, saia curta ou calçado aberto.

>>> Veja, abaixo, o edital completo: