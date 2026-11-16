Criminosos invadem loja pelo telhado e furtam 15 celulares de clientes e eletrônicos no centro de Vilhena

Um estabelecimento comercial especializado em manutenção de celulares localizado na Avenida Major Amarante, na região central de Vilhena, foi alvo de furto mediante arrombamento.

Criminosos acessaram o interior do imóvel pelo telhado, romperam o forro e subtraíram dinheiro, mercadorias e diversos equipamentos pertencentes a clientes.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia , uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência.

No local, os policiais mantiveram contato com o proprietário da loja, que relatou ter percebido a invasão após o encerramento do expediente anterior, não sabendo precisar o horário exato do crime.

De acordo com o levantamento realizado pela vítima, foram levados mais de R$ 400,00 em espécie, diversos aparelhos de rádio, relógios inteligentes (smartwatches), fones de ouvido e 15 aparelhos celulares de diferentes marcas que haviam sido deixados na loja por clientes para serviços de reparo.

A Polícia Técnico-Científica (Politec) foi acionada e realizou os trabalhos periciais no interior do comércio para coleta de vestígios e análise do rompimento da estrutura. Após a perícia, o imóvel foi liberado para que o proprietário providenciasse os reparos.

O comerciante informou aos militares que a loja conta com sistema de videomonitoramento, porém não foi possível visualizar as gravações no momento do atendimento policial por falta de um monitor disponível no local.

As imagens deverão ser extraídas e entregues à Polícia Civil para auxiliar na identificação dos autores.

O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) e segue sob investigação.