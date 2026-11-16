Polícia Civil apreende quase 580 quilos de maconha tipo skunk e detém quatro suspeitos em RO

Na tarde da última sexta-feira, 13 de novembro, a Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Nova Mamoré, apreendeu quase 580 quilos de maconha do tipo skunk no distrito de Araras.

A ação deu sequência à Operação Madeira-Mamoré II, deflagrada com o objetivo de combater o tráfico interestadual de drogas na região de fronteira.

A partir de levantamentos investigativos conduzidos pela equipe policial, foram interceptados dois veículos envolvidos no transporte e abastecimento dos entorpecentes, que haviam saído da região de Nova Mamoré com destino à capital, Porto Velho.

Durante a abordagem, os ocupantes ainda tentaram fugir em direção a uma área de vegetação às margens da via, mas foram rapidamente alcançados e capturados pelos agentes.

Na vistoria realizada nos dois automóveis interceptados, os policiais localizaram e apreenderam exatamente 577,2 quilos de maconha do tipo skunk. A ofensiva resultou na prisão em flagrante de dois homens adultos e na apreensão de dois adolescentes.

Todos os envolvidos, juntamente com os veículos e o carregamento ilícito, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Nova Mamoré para os procedimentos legais cabíveis.

A Operação Madeira-Mamoré II conta com a atuação integrada entre a Polícia Civil de Rondônia (PCRO), o Departamento de Narcóticos (Denarc), a Polícia Federal (PF), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Militar (PMRO) e o Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas (BPFRON), reforçando o trabalho de inteligência no enfrentamento ao crime organizado no estado.