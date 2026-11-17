Um homem ficou ferido após sofrer uma tentativa de homicídio a golpes de arma branca (faca) na região do bairro Jardim das Oliveiras, em Vilhena.

Apesar da gravidade dos ferimentos — que atingiram o tórax, as costas e um dos braços —, a vítima recusou atendimento médico inicialmente e se negou a informar quem teria cometido o crime.

Conforme apurado pela reportagem do Extra de Rondônia , uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada inicialmente para averiguar uma ocorrência na Rua Pio Menezes, porém o suspeito de estar ferido não foi localizado no endereço.

Pouco depois, a guarnição recebeu informação de que o homem havia sido visto nas proximidades da Rua Palmas.

Os policiais deslocaram-se ao novo endereço acompanhados por uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros Militar.

No local, encontraram o homem apresentando diversas lesões causadas por objeto perfurocortante, mas ele se recusava a receber os primeiros socorros.

Somente após muita insistência da própria mãe, a vítima concordou em ser encaminhada à unidade de saúde.

Já no Hospital Regional, o paciente voltou a recusar o atendimento médico em um primeiro momento, mas acabou cedendo e passando pela avaliação da equipe plantonista.

Durante o exame clínico, os médicos constataram perfurações em ambos os lados das costas (direito e esquerdo), uma perfuração no lado esquerdo do peito, próximo à axila, além de um corte no braço direito.

Questionado pelos policiais militares sobre a dinâmica do ataque e a identidade do agressor, o homem manteve-se em silêncio e não revelou quem atentou contra sua vida.

O boletim de ocorrência foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para investigação da Polícia Civil.