Uma motocicleta foi furtada no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena, enquanto a proprietária estava em um estabelecimento comercial nas proximidades do Park Shopping.

A Polícia Militar foi acionada e realizou patrulhamento pela região, mas o veículo ainda não foi localizado.

Conforme apurado pela reportagem do Extra de Rondônia , uma guarnição da Rádio Patrulha deslocou-se até o endereço após receber o chamado de furto de veículo.

No local, os militares mantiveram contato com a vítima, que relatou ter estacionado sua motocicleta CG 125 Fan KS, de placa NCK-1H29, na Rua Kzyzanoski.

Segundo o relato, ao retornar para ir embora após sair do estabelecimento comercial onde estava, a mulher percebeu que o veículo havia sido levado por criminosos.

Diante das características repassadas, a guarnição policial efetuou buscas pelas imediações na tentativa de encontrar a motocicleta ou identificar possíveis suspeitos, porém sem êxito.

O boletim de ocorrência foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para que a Polícia Civil dê sequência às investigações e auxilie na recuperação do bem.