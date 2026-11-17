Uma mulher teve sua motocicleta furtada enquanto cumpria expediente em um estabelecimento comercial durante a noite no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

O crime ocorreu nas proximidades do prédio da Receita Federal e foi comunicado a uma equipe policial que realizava patrulhamento preventivo pela região.

Conforme apurado pela reportagem do Extra de Rondônia , uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar trafegava pela Avenida Sabino Bezerra de Queiroz quando foi abordada pela vítima em frente ao estabelecimento comercial onde trabalha.

Em relato aos militares, a mulher informou que chegou ao local por volta das 18h e deixou sua motocicleta CG 160 Fan, de cor preta e placa NDM-1B72, estacionada embaixo de árvores no calçamento da Rua Ricardo Carlos Kolert, ao lado da sede da Receita Federal.

No entanto, ao encerrar a jornada de trabalho, por volta da meia-noite, constatou que o veículo havia sido subtraído.

A proprietária informou ainda à guarnição que a motocicleta possui sistema de rastreamento via satélite, mas o equipamento apresentou falha operacional e continuou apontando a localização exata onde o veículo havia sido estacionado originalmente.

Os policiais realizaram diligências pelas imediações na tentativa de localizar o bem ou identificar suspeitos, mas ninguém foi encontrado.

O boletim de ocorrência foi registrado para que a Polícia Civil dê seguimento às investigações e auxilie na recuperação do veículo.